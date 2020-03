Scontro tra auto e camion, un ferito

VIADANA (3 marzo 2020) - Incidente stradale alle 13 e 30 in via Aldo Moro lungo la provinciale 358. Protagonisti una Ford Fiesta condotta da un 73enne e un'autobotte adibita al trasporto di metanolo. Per cause in via di accertamento i due veicoli sono entrati in collisione: i danni sono visibili nelle parti anteriori, lato guida per la vettura e lato passeggero per il mezzo pesante. Il 73enne è stato portato in codice giallo all'ospedale Carlo Poma di Mantova, per contusioni di media gravità. Sul posto la polizia locale e i vigili del fuoco di Viadana, un'autoambulanza della Padana Soccorso e l'automedica dell'ospedale Oglio Po di Casalmaggiore. Durante i soccorsi e le operazioni di recupero dei mezzi - che si sono portati all'altezza del Caffè Honduras - il traffico è stato bloccato. Nessuna perdita di materiale dal mezzo pesante e nessun rischio.

