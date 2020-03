Auchan-Conad, «Tutti salvi i posti di lavoro»

VIADANA (4 marzo 2020) - Tutti salvi i posti di lavoro al supermercato di Cogozzo che dal gruppo francese Auchan è passato alla Conad. Un risultato davvero non scontato ottenuto al termine della trattativa condotta per il sindacato da Roberta Franzini e David Gabbrielli, rispettivamente segretaria generale Filcams-Cgil Mantova e segretario organizzativo.

«L’accordo formale è stato messo nero su bianco e firmato lunedì sera nella sede della Cgil di Viadana — confermano i sindacalisti mantovani Franzini e Gabbrielli — e prevede il passaggio senza soluzione di continuità dei 39 dipendenti rimasti dell’ex IperSimply alla società Nuovo Supermercato Poviglio Snc di Leoni Lorenzo & C con la cessione da parte di Conad Forti (società di Reggio Emilia che aveva rilevato in prima istanza la struttura commerciale di Cogozzo, ndr). Restano intatti, inoltre, i livelli contrattuali e retributivi, anche questo un risultato che all’inizio poteva essere messo a rischio».

