Coronavirus, un caso a Gussola

GUSSOLA (3 marzo 2020) - Il sindaco Stefano Belli Franzini, con un post sulla pagina Facebook del Comune, ha reso noto di essere stato informato "che un nostro concittadino/a è risultato positivo al tampone. Al momento non ho maggiori notizie. Esprimo la vicinanza mia e dell’amministrazione al nostro concittadino/a. Invito a mantenere la calma ed a rispettare tutti le semplici regole che devono diventare abitudini quotidiane per il bene della nostra comunità!". Il sindaco ricorda che "Regione Lombardia ha invitato gli over 65 ad uscire il meno possibile essendo questa la fascia più colpita", che "Gussola rimane in zona gialla così come tutta la provincia di Cremona" e che "anche che in caso di sintomi non bisogna recarsi al pronto soccorso ma chiamare i numeri dedicati": 1500, 800-89.45.45, 112.

Belli Franzini ricorda anche di seguire le notizie ufficiali date dai siti comunali, regionali, ministeriali o dagli amministratori locali.

