Riciclo, orto in vaso per i bimbi

RIVAROLO DEL RE (3 marzo 2020) - Casa Diego sempre più luogo di sperimentazione di pratiche per un futuro sostenibile, all’insegna dell’autosufficienza alimentare. In questo senso si stanno muovendo, a piccoli ma decisi passi, Luca Maffi e la moglie Monica Martani, che gestiscono la struttura adiacente a Casa Paola, nell’ambito della Tenda di Cristo. Realtà punto di riferimento per l’affido e la solidarietà familiare.

«Abbiamo voluto realizzare un orto in vaso, grazie ad alcuni amici volontari che ci hanno donato una piccola serra in celophane — spiega Maffi —. L’idea è stata quella di realizzare per i nostri piccoli ospiti e i nostri figli un area di agricoltura a chilometri zero con il pollaio e la coltivazione di alcune verdure e fiori in vaso».

