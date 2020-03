Rosati disperso nelle acque del Taverone

VIADANA (1 marzo 2020) - Forte preoccupazione per la sorte di Sergio Rosati, 66 anni, il noto canoista di Viadana che risulta disperso nelle acque del torrente Taverone, in Lunigiana nella zona di Licciana Nardi (Massa Carrara), dopo che l’imbarcazione su cui si trovava si è ribaltata nel fiume e di lui non è stata trovata traccia. L’allarme è scattato già nel pomeriggio.

Rosati, conosciutissimo, appartenente al Canoa Club Viadana, faceva parte di una comitiva di appassionati di rafting - una mezza dozzina di persone circa - venute da Brescia e Vigevano (Pavia) in Lunigiana per una escursione in canoa. Tra i canoisti un altro, Renzo Manenti, 30 anni, bresciano, è rimasto lievemente ferito ed è riuscito a raggiungere in autonomia l’ospedale di Pontremoli. È stato lui a dare l’allarme per il compagno d’avventura che non riusciva più a veder riaffiorare dalle acque in tempesta del Taverone. Per Rosati intanto sono scattate le ricerche dei sommozzatori dei vigili del fuoco e anche dell’elicottero Drago dei vigili del fuoco da Genova che ha perlustrato la zona fino all’imbrunire.

