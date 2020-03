Abusi sessuali su una 20enne, arrestato 32enne

VIADANESE (1 marzo 2020) - Abusando delle condizioni di inferiorità fisico–psichica di una 20enne, in evidente stato di alterazione dovuta all’assunzione di bevande alcoliche e per questo incapace di reagire, anche perché si era addormentata, un 32enne ha iniziato a spogliarla e a palpeggiarla nelle parti intime, azione che peraltro ha ripreso con il telefonino. Fortunatamente la vittima si è svegliata scoprendo quanto le stava capitando. Per queste condotte, poste in essere l’altra notte nell’abitazione di una comune amica dove i tre si erano ritrovati al termine di una serata per guardare un film, i carabinieri della stazione di Reggiolo (Reggio Emilia) hanno arrestato con l’accusa di violenza sessuale aggravata un 32enne mantovano, residente in un Comune del territorio viadanese. Ieri mattina dopo la convalida dell’arresto all’uomo è stata applicata la misura cautelare del divieto di avvicinamento.

