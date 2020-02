Associazioni unite per contrastare la povertà

CASALMAGGIORE (29 febbraio 2020) - Selezionare associazioni presenti nel territorio dei Comuni dell’ambito casalasco che intendano collaborare nella promozione e attuazione di azioni di inclusione sociale per contrastare la povertà. Questa la finalità della ricerca che il Consorzio Casalasco dei Servizi Sociali ha avviato, mediante un avviso pubblico, in qualità di ente gestore della programmazione sociale per i Comuni dell’Ambito territoriale casalasco.

In particolare, alle associazioni interessate verrà chiesto di svolgere attività di orientamento, informazioni e accompagnamento dei cittadini in merito alle opportunità e servizi di inclusione sociale e contrasto alla povertà sul territorio e l’attuazione di progetti di utilità collettiva (PUC) cui possono partecipare i nuclei beneficiari del Reddito di cittadinanza e altri cittadini in condizioni di fragilità sociale, secondo le normative vigenti.

