Economa dell’asilo nido, addio a Palmieri

CASALMAGGIORE (20 febbraio 2020) - Tanti la ricordano come direttrice economa all’asilo nido di via Combattenti Alleati, a Casalmaggiore. Maria Palmieri, nata a San Lupo (Benevento) il 7 aprile 1929, da tempo non più residente in città, si è spenta all’età di 90 anni a Fabriano (Ancora) il 6 febbraio scorso. La famiglia ha reso nota la notizia a funerali avvenuti. La signora ha lasciato un ottimo ricordo in tante generazioni che sono entrati in contatto con lei durante la sua lunga esperienza professionale all’asilo comunale. Maria aveva conseguito la licenza di Liceo Classico a Napoli con la media del 9 e aveva poi interrotto gli studi universitari all’Università di Napoli per collaborare con il padre Antonio, industriale nel ramo dell’olio di oliva. Aveva creato uno dei primi stabilimenti di raffinazione ed estrazione dell’olio dalle sanse (i residui della spremitura dell’olio extravergine di oliva).

Dopo la morte del padre e la fine dell’azienda di famiglia, Maria aveva vinto il concorso nazionale per Economa dell'O.N.M.I. (Opera Nazionale Maternità ed Infanzia) collaborando con tale istituto a Terni, dove conseguì il premio in denaro della Prefettura per alcune campagne vaccinali che interessarono l’intera popolazione nel secondo dopoguerra, e successivamente a Pavia. L’O.N.M.I. venne liquidata dal governo socialista dell’epoca (essendo considerato un ente del Ventennio) e fu assorbita dal Comune di Casalmaggiore.

«Mamma non avrebbe gradito essere celebrata — afferma il figlio Giorgio — ma ricordata per la sua specchiata onestà, competenza e dedizione ai bambini, per i quali si sentiva oltremodo responsabile, senza distinzioni di censo. La frase che amava ripetermi — conclude il figlio — era questa: ‘Devo poter guardare negli occhi tutti i genitori quando vengono a riprendere i loro bimbi, senza mai sentire la necessità di abbassare lo sguardo, sapendo di avere agito nel modo più appropriato’».

