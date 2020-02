Toninelli all'Acquario del Po: «Strepitoso»

MOTTA BALUFFI (29 febbraio 2020) - Anche il senatore Danilo Toninelli, ex ministro delle Infrastrutture, e Marco Degli Angeli, consigliere della Regione Lombardia, entrambi esponenti del Movimento 5 Stelle («ma oggi siamo qui come cittadini») sono rimasti colpiti, ieri mattina, dalla realtà dell’Acquario del Po di Motta Baluffi. Era la prima volta che lo visitavano, rispondendo all’appello lanciato dall’amministrazione comunale che sta cercando risorse e idee per progettare un futuro stabile alla struttura del Ronchetto, e ne sono rimasti affascinati. «Questa — ha commentato il parlamentare — è una realtà da vedere. Quel che c’è qui è strepitoso perché documenta la ricchezza del Po in un modo unico». A fare gli onori di casa i gestori dell’Acquario, Vitaliano Daolio e la moglie Roberta Panizza, oltre al sindaco di Motta Matteo Carrara, al vicesindaco Antonietta Premoli e all’assessore Michele Vicari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO