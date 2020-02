Primi due casi positivi nel Casalasco

CASALMAGGIORE/MARTIGNANA (28 febbraio 2020) - Una donna a Casalmaggiore e una a Martignana di Po. Sono i primi due casi di positività al Coronavirus confermati nel territorio Casalasco. Poche le notizie disponibili. Per quanto riguarda la signora di Casalmaggiore si sa che è ricoverata da alcuni giorni all'Ospedale di Cremona e che dunque non sarebbe nemmeno transitata dall'ospedale Oglio Po di Casalmaggiore. Non si sa nulla nemmeno dell'età delle due donne. La positività delle due pazienti era stata già riscontrata, mediante gli esiti dei tamponi, nel pomeriggio di ieri.

