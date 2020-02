Deceduto al Busi, il Comune paga la sepoltura

CASALMAGGIORE (28 febbraio 2020) - Non è la prima volta che succede, non sarà l’ultima. Ma fa sempre un certo effetto apprendere che è il Comune a dover intervenire per pagare le spese del funerale di un ospite della casa di riposo della Fondazione Conte Carlo Busi, perché, «verificata la situazione anagrafica del defunto», come si legge tra le righe necessariamente un po’ fredde dell’atto comunale, «non risulta la presenza di familiari o parenti che possano farsi carico della procedura funeraria». Si parla, dunque, di un ospite anziano e del tutto solo, in condizioni economiche tali da non potersi permettere di pagare le proprie spese per il funerale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO