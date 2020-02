La macelleria chiude, anzi no: c'è un futuro

VILLANOVA DI RIVAROLO DEL RE (28 febbraio 2020) - Quanta tristezza quando chiude un negozio in un piccolo centro. E quanta sorpresa quando un’attività già data per persa riesce a «risorgere». Per questo motivo non può che suscitare sensazioni positive la notizia che martedì prossimo, dopo due mesi di stop, riaprirà la macelleria bovina di Claudio Bernini e della moglie Aldina Cavalli, con sede in via Guglielmo Marconi a Villanova, grazie alla collaborazione di una ragazza del paese. Ulteriore bel segnale. «Avevamo chiuso l’attività alla fine del 2019 — ci spiega Bernini — con la speranza intima che non fosse una decisione del tutto definitiva. Il fatto è che siamo aperti dal 1967 ed era subentrata un po’ di stanchezza, dopo tanti anni, in me e mia moglie. Senza nessuno che ci desse una mano o subentrasse, il negozio era destinato alla chiusura definitiva».

Alla fine è arrivata, anche in modo un po’ insperato, la svolta. «Sì — sorride Bernini —, perché si è fatta avanti una ragazza del paese, Jessica Marezza, che è piena di entusiasmo e ha deciso di collaborare. E così l’ho assunta».

