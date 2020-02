Picchiano un connazionale, tre denunciati per lesioni

VIADANA (27 febbraio 2020) - I militari della Stazione Carabinieri di Viadana hanno denunciato per lesioni tre uomini di nazionalità indiana, tutti residenti a Viadana, per aver aggredito e picchiato un connazionale nei giorni scorsi. I tre, infatti, a seguito di una lite scaturita dapprima per le vie del centro del paese e poi proseguita presso la loro abitazione, avrebbero aggredito con calci e pugni il connazionale procurandogli abrasioni per le quali si faceva visitare presso l’ospedale di Casalmaggiore, e veniva dimesso con 15 giorni di prognosi. In seguito alla denuncia presentata dalla vittima nei giorni seguenti, i Carabinieri hanno identificato i tre uomini e li hanno quindi deferiti all’Autorità Giudiziaria di Mantova per lesioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO