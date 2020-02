Sabato 29 mercato solo di prodotti alimentari

CASALMAGGIORE (26 febbraio 2020) - Il sindaco di Casalmaggiore Filippo Bongiovanni ha comunicato che sabato il mercato settimanale in piazza Garibaldi si terrà, ma con alcune limitazioni. «A seguito dei chiarimenti di Regione Lombardia relativi alla propria ordinanza di concerto con il Ministero della Salute — rende noto il primo cittadino —, il mercato di sabato ci sarà, ma limitato solo ai banchi alimentari. La piazza sarà aperta al traffico tra via Porzio e via Favagrossa. Sarà chiuso al traffico il tratto dell’argine sbarrato tra via Saffi (acquedotto) e via Cairoli», conclude il sindaco.

