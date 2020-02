«Anche dalla Tasmania per ammirare i nostri bijou»

CASALMAGGIORE (27 febbraio 2020) - Vichy è arrivata direttamente dalla Tasmania, in pratica dall’altra parte del mondo, per visitare il Museo del Bijou e la mostra di Lea Stein, chiusa da una manciata di giorni. Ad affermarlo è Letizia Frigerio, a cui è stato da poco confermato il ruolo di conservatore del museo di via Porzio. «La mostra di Lea Stein – prosegue la Frigerio – è stata l’occasione per moltissimi collezionisti e appassionati di venire a visitare per la prima volta l’Italia. Abbiamo accolto persone da Londra, Stanford, Oxford, Rotterdam, Francia, Germania e Norvegia».

