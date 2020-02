Il Coronavirus non ferma la sfilata dei carri

RONCADELLO/CICOGNARA (24 febbraio 2020) - L’eco del Coronavirus è giunta attutita ieri pomeriggio tra Cicognara e Roncadello, paesi cerniera dei territori di Viadana e Casalmaggiore, coperta com’era dalla musica dei carri, dai coriandoli e dalle variopinte maschere del carnevale targato La Bugada ad Sigugnera e Amici di Roncadello.

La manifestazione sabato è stata confermata e anche ieri, prima che iniziasse, gli Amici di Roncadello hanno precisato che «la decisione di fare il carnevale è stata presa di comune accordo con gli organi competenti. Si tratta di una manifestazione di livello locale, dove il bacino di utenza è ristretto a 2/3 comuni limitrofi, dove si prevedono circa 800/1000 persone nella migliore delle ipotesi posizionate su un’area di più di 10000 metri quadrati all’aperto. In un comprensorio dove non è stato registrata nessuna chiamata per un dubbio di contagio. Se non fosse sicura noi organizzatori saremmo i primi a stare a casa e a tenere a casa i nostri figli». Non è mancato l’inevitabile dibattito via social, tra favorevoli e contrari, ma alla fine tutto si è svolto regolarmente.

