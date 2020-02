Nato il Comitato Quercia della concordia

PIADENA DRIZZONA (24 febbraio 2020) - Dal ritrovo ecologista di sabato pomeriggio vicino alla grande quercia di via Stamberlacche ha preso vita il «Comitato quercia della concordia». L’adesione, ha reso noto Cesare Vacchelli dei Comitati ambientalisti «è naturalmente aperta a tutti coloro che ne condividono le finalità: difesa della quercia, promuovere azioni concrete atte alla tutela, valorizzazione e incremento del patrimonio ambientale, culturale e paesaggistico del territorio comunale».

Oggi il Comitato consegnerà al sindaco una richiesta di incontro, «per un confronto sul caso della quercia e per avviare sul tema degli spazi verdi urbani un confronto costruttivo con l’Amministrazione Comunale, i gruppi consiliari e le forze politiche rappresentate in Consiglio comunale». Il Comitato consegnerà anche una scheda tecnica, redatta dal consigliere Dante Benelli, con la richiesta di inserire la pianta tra gli alberi monumentali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO