Coronavirus, interdetto l'accesso alla Fondazione Busi

CASALMAGGIORE (22 febbraio 2020) La presidente della Fondazione Conte Carlo Busi di Casalmaggiore, Roberta Bozzetti, ha reso nota questa sera la decisione dell'ente di chiudere gli accessi alla struttura da domani, in relazione all'emergenza Coronavirus. "Si tratta di una misura che assumiamo a titolo precauzionale, a tutela dei nostri ospiti". La decisione è stata assunta anche in considerazione del fatto, aggiunge la dottoressa Bozzetti, che "alla domenica l'afflusso di persone è rilevante, anche per la partecipazione alla messa. Ci auguriamo di poter presto revocare questo provvedimento". I responsabili della Fondazione confidano nella comprensione dei parenti vista la delicatezza del momento.