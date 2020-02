Lettera di Asinari: «Dissesti, intervenite»

SAN GIOVANNI IN CROCE (23 febbraio 2020) - Asolana malandata, il sindaco Pierguido Asinari scrive alla Provincia (settore strade, viabilità e manutenzione), chiedendo di intervenire. «A seguito di ulteriori e diverse segnalazioni ricevute da parte di residenti e cittadini, facendo seguito alle continue istanze già inviate dal sottoscritto alla Provincia senza alcun riscontro fattivo — scrive il sindaco —, ho richiesto un intervento agli addetti dell’Ufficio Tecnico del Comune i quali, insieme all’agente di polizia locale, hanno provveduto in data 12 febbraio ad eseguire i sopralluoghi conoscitivi dello stato dei luoghi presso la Sp 343 direzione Piadena-Casalmaggiore e lungo la Sp 09 direzione Casteldidone». Asinari prosegue osservando che la situazione della Sp 343 «è in costante peggioramento, con avvallamenti e rotture superficiali del manto stradale, nonché parziali distaccamenti e segnaletica poco visibile, in particolare all’ingresso del territorio di San Giovanni».

