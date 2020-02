Il Migross riapre il 2 aprile

BOZZOLO (23 febbraio 2020) - Si terrà giovedì 2 aprile la riapertura del nuovo supermercato Migross di Bozzolo. Tra circa tre settimane, invece, il personale dipendente già assunto cesserà la cassa integrazione avviata dallo scorso giugno quando il punto vendita venne chiuso, per iniziare a riempire le scaffalature di merce. Al momento non è dato sapere i dettagli della giornata del ‘taglio del nastro’, ma sicuramente l’evento richiamerà tantissimi cittadini e vi prenderanno parte i vertici della catena di supermercati e l’amministrazione comunale. Molto importante per il paese sarà anche la ricaduta in termini occupazionali, difatti si parla di una trentina di nuove assunzioni, considerando che il punto vendita sarà aperto sette giorni su sette. Le domande si possono presentare sul sito www.lavoraconnoi.migross.it.

