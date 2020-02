Forestale, analisi ai raggi X. La quercia verso la salvezza

PIADENA DRIZZONA (23 febbraio 2020) - Per conoscere il destino della grande quercia di via Stamberlacche, a rischio di abbattimento, si dovranno attendere ancora alcuni giorni, ma secondo gli elementi raccolti ieri pare proprio che il suo futuro sia roseo. Ieri mattina si è svolto l’atteso sopralluogo dei carabinieri del gruppo Forestale che hanno effettuato, anzitutto, la misurazione della farnia, da cui è emerso che «la circonferenza è di 3,60 metri. Essendo inferiore ai 4 metri non è pertanto monumentale, ma può essere considerata «monumentabile». In sostanza, ha le caratteristiche per diventare una pianta di particolare valore», ha spiegato il sindaco Matteo Priori. I carabinieri si sono presi quattro giorni per stendere una relazione con le conclusioni. «Posso già prevedere che non ci saranno tagli, perché la pianta è stata riconosciuta sana e anche bella».

Nel pomeriggio presso la quercia si sono ritrovate diverse persone raccogliendo l’invito della sezione Lipu (Lega italiana protezione uccelli) di Canneto, cui aderiscono diversi piadenesi, per chiedere che non venga abbattuta e venga revocata l’autorizzazione all’abbattimento.

