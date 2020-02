Web, i nonni diventano alunni digitali

RIVAROLO DEL RE (22 febbraio 2020) - Nel prossimo mese di marzo in seconda media a Rivarolo verrà avviato il progetto «ABC Digital — gli studenti insegnano il web agli over 60», avviata da alcuni anni da Assolombarda. Ne dà notizia il maestro del lavoro Guido Tosi, a margine dell’incontro che nel tardo pomeriggio di giovedì si è tenuto all’interno dell’aula magna dell’Istituto comprensivo Marconi di Casalmaggiore.

«L’attività — spiega Tosi — è finalizzata alla diffusione della cultura digitale tra chi ha oltre 60 anni. La prima fase prevede la formazione dei ragazzi, in modo tale che poi possano trasmettere le loro competenze a chi è adulto».

Il progetto intende far scoprire internet a tutti coloro che sono nati prima dell’avvento del web: per questo saranno proprio i giovani a salire in cattedra per insegnare agli over 60 come usare un tablet e navigare in rete.

