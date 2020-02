Al volante sotto l'effetto di droga, denunciato

VIADANA (21 febbraio 2020) - Nella giornata di ieri i carabinieri della Stazione di Viadana hanno denunciato un ragazzo per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. I militari infatti, lo scorso 9 febbraio, durante un controllo alla circolazione stradale avevano fermato A.S., classe 1999 nato in Brasile e residente a Dosolo, alla guida della sua vettura nei pressi di via Manfrassina. L’atteggiamento sospetto del guidatore aveva indotto i militari ad accompagnarlo presso l’Ospedale di Guastalla e farlo sottoporre agli accertamenti sanitari; l’esito di questi aveva infatti evidenziato che il giovane era sotto effetti di stupefacenti. Per lui è quindi scattata la denuncia a piede libero per guida in alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti, ed è stato così deferito all’Autorità Giudiziaria di Mantova.

