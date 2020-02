Unione senza pace. San Giovanni, il segretario lascia

SAN GIOVANNI IN CROCE (21 febbraio 2020) - Alta tensione all’interno dell’Unione dei Comuni Palvareta Nova, che comprende i Comuni di San Giovanni in Croce, Solarolo Rainerio, Voltido e San Martino del Lago, in seguito agli sviluppi della vicenda legata al ricorso presentato da un ex dipendente, che riteneva di avere il diritto di essere assunto ma che si è visto respingere dal Tribunale di Cremona le pretese. L’ultima novità sono le dimissioni presentate alla Prefettura di Milano dal segretario comunale di San Giovanni in Croce, Andrea Cacioppo, a decorrere dal 1 marzo. Cacioppo, incaricato con un decreto del 9 dicembre 2019, ha chiesto di essere esonerato dall’incarico per dar modo all’amministrazione comunale di proseguire con un altro segretario e ha annunciato di restare comunque a disposizione fino a quando l’amministrazione comunale di San Giovanni in Croce troverà un sostituto in modo da non pregiudicare le prossime operazioni referendarie (ossìa il referendum costituzionale previsto il 29 marzo per approvare o respingere la legge di revisione costituzionale dal titolo «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari»). Una decisione che, vista anche la tempistica, appare legata alle vicende delle ultime ore. Cacioppo resterà comunque segretario sia dell’Unione che degli altri tre Comuni.

