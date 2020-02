Albero della discordia, Priori: "Per ora non rischia nulla"

PIADENA DRIZZONA (21 febbraio 2020) - Si è scatenata una ondata di reazioni sulla vicenda della quercia di via Stamberlacche, a rischio di abbattimento. «Al momento — afferma il sindaco Matteo Priori — non ci sono rischi che l’albero venga tagliato. È tutto bloccato perché per dirimere la questione ho chiesto un sopralluogo al comandante del Gruppo carabinieri Forestale di Cremona, che dovrebbe esserci domani (oggi per chi legge, nda) o dopodomani (domani, nda). Sentiremo il suo parere». Da capire c’è lo stato di salute della pianta. Intanto, per domani alle 15, un gruppo di persone ha indetto un ritrovo presso la quercia, aperto a tutti. «Ormai — commenta il consigliere comunale Luigi Pagliari — è una corsa contro il tempo perché questa meravigliosa quercia di circa 160 anni e con una circonferenza di 4 metri è già stata condannata a morte. Il proprietario è già stato autorizzato all’abbattimento perché la relazione che ha consegnato all’ufficio tecnico fatta da un agronomo dice che è pericolosa e il permesso per l’abbattimento è già stato autorizzato. Solo un miracolo può salvarla ma come troppe volte succede nel nostro piccolo paese ci si accorge degli errori solo quando sono diventati irreparabili. La vecchia quercia non ha nessuna colpa è l’uomo che ha sbagliato».

