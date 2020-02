Danno in escandescenze e danneggiano una stanza della comunità: denunciati

OSPITALETTO DI MARCARIA (20 febbraio 2020) - Nella giornata di ieri i militari della Stazione Carabinieri di Marcaria sono intervenuti presso la comunità “San Bartolomeo” di Ospitaletto perché era stato segnalato che tre ragazzi, sottoposti a misura alternativa alla detenzione, si erano chiusi in una stanza della struttura e, dando in escandescenza, avevano danneggiato parte della camera ed una porta tagliafuoco. Immediato l’intervento di due pattuglie dei carabinieri che riuscivano a riportare la calma con non poche difficoltà, visto che due ragazzi avevano cominciato ad insultare e minacciare i militari intervenuti.

Così, al termine degli accertamenti, i due giovani sono stati denunciati a piede libero per minaccia a pubblico ufficiale, mentre tutti e tre, due minorenni e un maggiorenne ecuadoregno, sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria di Mantova per danneggiamento, tra l’altro aggravato in quanto commesso all’interno di una struttura di pubblica utilità.

