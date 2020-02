Argine vietato ai Tir: "Ma loro passano lo stesso"

VIADANA (20 febbraio 2020) - Mezzi pesanti sull'argine della strada provinciale 57, vietata ai camion. È l’argomento dell'interrogazione presentata dal consigliere provinciale Alessandro Sarasini alla Provincia di Mantova. «Alcuni cittadini della zona di San Matteo delle Chiaviche e Cizzolo che transitano sulla Sp 57 mi hanno segnalato la costante presenza di mezzi pesanti e autocarri che percorrono la sommità dell’argine ad essi interdetta da appositi divieti. L’argine maestro, in quel tratto, è stato di recente riaperto al traffico veicolare in quanto lo stesso ha subito un’importante intervento di consolidamento con fondi pubblici dell’Aipo e della Provincia di Mantova, oltre che la garanzia di Regione Lombardia, per circa 1,5 milioni di euro».

