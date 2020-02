Smog, il monitoraggio è partito

CASALMAGGIORE (19 febbraio 2020) - Al via il monitoraggio della qualità dell’aria di Casalmaggiore chiesto dal gruppo di minoranza CNC-Vappina con una mozione illustrata da Valentina Mozzi e approvata all’unanimità dal consiglio comunale venerdì 29 novembre. La centralina Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale), come aveva ipotizzato il sindaco Filippo Bongiovanni nel corso di quella seduta, è stata posizionata nella zona del parco Bodana Bastoni e lì resterà una quarantina di giorni. Tornerà poi nel periodo primaverile-estivo per una ulteriore rilevazione di dati. E poi si potranno tirare le somme. L’operazione preliminare all’arrivo della centralina è stata effettuata venerdì scorso, quando sono state posizionate le transenne ed è stato installato il quadro elettrico necessario per far funzionare il dispositivo. La richiesta di controllare l’aria era nata dalla constatazione dell’intenso traffico presente lungo l’Asolana — circa 20 mila mezzi in transito ogni giorno — e dal conseguente eccessivo inquinamento.

