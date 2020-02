Donata parte della collezione Fiameni al Museo Diotti

CASALMAGGIORE (19 febbraio 2020) - «La giunta Comunale ha preso atto con soddisfazione – nella seduta del 15 febbraio – di una donazione che la professoressa Annamaria Cesari ha deciso di effettuare a favore del Museo Diotti in memoria del marito Gianfranco Fiameni (Cremona, 1935 – 2016) e costituita da un nucleo di 37 opere tra dipinti, disegni e grafiche». A dirlo è l’assessore alla Cultura di Casalmaggiore Marco Micolo: «La raccolta, orientata per lo più su artisti contemporanei, rivela una significativa presenza dei maestri del Realismo esistenziale — Giuseppe Guerreschi, Floriano Bodini, Bepi Romagnoni — e un certo numero di noti autori cremonesi del ‘900, come Cirillo Bertazzoli, Egisto Naponi, Iginio Sartori, Fabrizio Merisi». Sono presenti, inoltre, alcuni dipinti e stampe antichi, tra cui si segnalano, per il particolare pregio, due incisioni di Callot e di Hogarth.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO