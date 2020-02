Furto in discarica, denunciato 40 enne di Porto Mantovano

MARCARIA (18 febbraio 2020) - I carabinieri della Stazione di Marcaria hanno denunciato un 40 enne, nato in Marocco e residente a Porto Mantovano, per il furto di materiale elettrico all’interno della discarica di San Michele in Bosco. Il fatto risale alla serata di sabato scorso, quando l’uomo veniva sorpreso da personale addetto al centro raccolta rifiuti mentre era intento ad asportare materiale dalla discarica. I militari, giunti sul posto in breve tempo, erano riusciti a fermare il 40 enne mentre si stava allontanando a bordo della sua autovettura, all’interno della quale venivano rinvenuti due televisori, un robot da cucina e un ferro da stiro. Al termine degli accertamenti, il marocchino è stato deferito all’Autorità Giudiziaria di Mantova per furto aggravato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO