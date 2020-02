Invade con l'auto la corsia opposta e sbatte contro un'ambulanza

SOLAROLO RAINERIO (18 febbraio 2020) - Mentre viaggia in direzione di Cremona, invade la corsia opposta e finisce contro la ruota posteriore sinistra di una autoambulanza della Padana Soccorso. Protagonista dell’incidente, fortunatamente senza feriti, una donna alla guida di una Renault Clio. L’incidente è avvenuto lungo la strada provinciale Giuseppina alle 6.30, nei pressi dell’incrocio per Gussola. Sul l’autoambulanza si trovava un paziente per un trasporto programmato in ospedale. Danni alla ruota anteriore sinistra della Clio e a quella urtata dell’ambulanza, oltre alla fiancata sinistra di quest’ultima. Sul posto i carabinieri.

