Guida in stato di ebbrezza e va a sbattere contro un albero, denunciato

VIADANA (17 febbraio 2020) - Nella giornata di oggi i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Viadana hanno denunciato un ragazzo per guida in stato di ebbrezza. I militari infatti, lo scorso 19 gennaio, erano intervenuti su un incidente stradale in via Kennedy a Viadana, causato da un 25enne che alla guida della sua autovettura era fuoriuscito autonomamente dalla sede stradale andando a sbattere contro un albero. A seguito dei controlli eseguiti in ospedale, il giovane era risultato avere un tasso alcolemico di quasi 4 volte superiore ai limiti, ed è quindi stato deferito all’Autorità Giudiziaria di Mantova per guida in stato di ebbrezza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO