Uniti contro la povertà, fondo per sostenere le famiglie in difficoltà

SAN MARTINO DALL'ARGINE (18 febbraio 2020) - Un fondo apposito a bilancio contro la povertà e la disoccupazione. Dopo alcuni incontri interlocutori, è stato siglato l’accordo tra il Comune di San Martino e i sindacati confederali Ccil, Cisl e Uil e con le organizzazioni dei pensionati Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp Uil. Soddisfazione è stata espressa da parte del sindaco Alessio Renoldi: «Nonostante il quadro di difficoltà economica, finanziaria e normativa in cui gli enti locali sono costretti ad operare, abbiamo condiviso l'opportunità di mettere in campo tutte le azioni possibili volte a salvaguardare la quantità e qualità dei servizi e a sostenere i redditi più bassi e le famiglie in difficoltà».

L'amministrazione comunale di San Martino introdurrà nel bilancio di previsione del 2020, un fondo contro la povertà e la disoccupazione, un fondo a sostegno delle famiglie con figli in difficoltà economiche, un sostegno al reddito per le persone sole o nuclei famigliari con la presenza di un componente diversamente abile o di soggetti over 65 invalidi e alle famiglie in gravi difficoltà economiche. Sono stati previsti inoltre alcuni tirocini per l’inserimento lavorativo e i lavori socialmente utili in convenzione col Tribunale di Mantova. Da alcuni anni è stato adottato e utilizzato il baratto amministrativo, per offrire la possibilità ai cittadini in difficoltà che non riescono a pagare le tasse comunali, di poter saldare i propri debiti con il Comune, mettendosi a disposizione per eseguire lavori socialmente utili.

