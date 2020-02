Truffa online, smascherato 45enne

ASOLA (17 febbraio 2020) - I Carabinieri di Asola, a seguito di denuncia formalizzata ed a conclusione di attività d’indagine, sono riusciti a smascherare e di conseguenza a denunciare a piede libero un 45enne residente in provincia di Treviso, responsabile di truffa. Il 45enne, dopo aver pubblicato un'inserzione su un noto sito di compravendita online per uno smartphone marca “XIAOMI”, si è fatto accreditare sulla propria carta ricaricabile postepay la somma di 217 euro. La cifra era stata concordata con l'acquirente, un ragazzo di Asola, a cui però non ha mai consegnato lo smartphone. La vittima prescelta della truffa si è rivolta ai Carabinieri di Asola che con gli accertamenti sulla Postepay hanno identificato il truffatore.

