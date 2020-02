Protezione civile, ecco 43 nuovi volontari

CASALMAGGIORE (17 febbraio 2020) - Da ieri la Protezione civile può contare su 43 nuovi volontari suddivisi nei 14 diversi gruppi che operano nel territorio compreso tra Cremona e Casalmaggiore. A.R.I. Cremona; A.V. Circolo Atlante - P.C. Beni culturali; A.V. Protezione civile - Volontari olmesi; A.V.P.C. Eridanus; A.V.P.C. Il Quadrifoglio; A.V.P.C. Lo Stagno; A.V.P.C. N.O.R.E.; A.V.P.C. Le Aquile sezione La Torre di San Giovanni in Croce; G.C. Il Grande Fiume di Casalmaggiore; G.C. Sospiro; G.C. Volturnia; G.V.P.C. Protezione civile Terre dell’Oglio; Gruppo volontari Padus; Le Aquile Oglio Po - Odv di Martignana di Po.

Nella sede Avis si è infatti concluso con la prova pratica il corso base per nuovi volontari. I nuovi volontari già da oggi saranno a disposizione della popolazione locale in caso di calamità quali piene del fiume Po, ma saranno con il tempo formati ad operare anche in caso di emergenze nazionali all’interno della colonna mobile provinciale.