Polizia locale, il sindaco: «Lavoro intenso e ben condotto»

CASALMAGGIORE (16 febbraio 2020) - Sono state tante e variegate le attività svolte nel 2019 dalla polizia locale di Casalmaggiore. Lo si apprende dalla relazione riassuntiva del comandante Silvio Biffi. «Nel 2019 il comando di polizia locale ha espletato servizio di vigilanza in tutto il territorio comunale, sia all’interno del centro abitato, sia nelle frazioni con attenzione particolare alle zone residenziali. Servizi serali (32 con orario dalle 18 alle 24) sono stati svolti nel periodo estivo (dal 2 giugno al 30 settembre) in occasione di manifestazioni pubbliche (fiera di Piazza Spagna, festa di OltreFossa) e per il controllo dell’area pedonale in piazza Garibaldi e nelle vie limitrofe. Si è assicurato un controllo costante, nei giardini di via Porzio-Marconi, di via Corsica, di via Adda, di via Italia e della zona Lido Po finalizzato in particolare a prevenire danneggiamenti di beni pubblici e schiamazzi e a controllare l’uso del guinzaglio da parte dei possessori di cani e la detenzione della paletta necessaria per la raccolta dei rifiuti organici». Il sindaco Filippo Bongiovanni commenta: «Dai dati emerge un lavoro intenso e ben condotto dai 10 agenti del comando. La dimostrazione che i controlli vi sono in ogni campo, che non si agisce per sanzionare a tutti i costi, ma solo dopo una accurata verifica. Infine che si continua l’attività educativa con le scuole al fine di crescere un futuro cittadino consapevole».

