Truffa della carta di credito, denunciato

VIADANA (16 febbraio 2020) - I militari della Stazione di Viadana a parziale conclusione degli accertamenti hanno denunciato un cittadino italiano residente a Magenta per truffa. L’uomo, gravato da numerosi precedenti specifici e fintosi interessato all’acquisto di un oggetto messo in vendita da un privato di Viadana su un sito di vendite on-line, ha contattato il venditore riferendo di voler pagare tramite un accredito diretto sulla sua carta di credito. L’operazione – a detta del truffatore – era infatti possibile solo attraverso uno sportello ATM inserendo una serie di codici forniti dall’acquirente durante una conversazione telefonica. Al termine della prima operazione di accredito, il truffatore faceva ripetere altre tre volte l’operazione a titolo di conferma dell’avvenuto accredito. A questo punto la truffa era completata. Il malcapitato alla fine ha capito di aver eseguito non degli accrediti, ma degli addebiti (pari a 2000 euro) sulla carta di credito del truffatore.

