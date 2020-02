Sono in arrivo le consulenze cardiochirurgiche

BOZZOLO/ASOLA (15 febbraio 2020) - Consulenze cardiochirurgiche anche ai presidi ospedalieri di Asola e Bozzolo. Arriva un nuovo servizio per il territorio, grazie all’impegno dei professionisti della struttura di Cardiochirurgia dell’Asst di Mantova, diretta da Manfredo Rambaldini.

Entro i primi giorni di marzo, infatti, verrà attivato un ambulatorio nei presidi di Bozzolo tutti i lunedì dalle 16 alle 17 e Asola il giovedì dalle 15 alle 16, oltre che a Goito e Pieve di Coriano.

Le prestazioni saranno fruibili tramite il Servizio sanitario nazionale. I cardiochirurghi del Poma svolgeranno inoltre attività di consulenza ambulatoriale anche in regime di libera professione nei centri San Nicola di Viadana, Armonia di Porto Mantovano, Medigroup di Suzzara, Fondazione Gonzaga e Centro Salus di Nogara (in provincia di Verona).

L’obiettivo è garantire ai cittadini la presenza di professionalità d’eccellenza dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale vicine al proprio domicilio, coprendo così gran parte del bacino d’utenza della provincia.

