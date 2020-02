Alla prova scritta bocciati tutti i candidati

GUSSOLA (14 febbraio 2020) - Concorso in Comune, tutti bocciati i candidati. Dovrà ripartire da zero l'Unione dei comuni Terrae Fluminis, composta da Gussola e Torricella del Pizzo, per trovare un istruttore amministrativo contabile – a tempo pieno e indeterminato — da inserire nella pianta organica del Comune di Gussola. Il bando di concorso che si è svolto alcuni giorni fa ha visto i (pochi) candidati presenti alle due prove scritte non ammessi alla prova orale. Il concorso, oltre ai requisiti classici, chiedeva un diploma di maturità tecnica per ragioniere e perito commerciale, un diploma di maturità tecnica per ragioniere e perito commerciale e programmatore, oppure un diploma di maturità in settore economico - indirizzo amministrazione, finanza e marketing, o il diploma di maturità in settore economico - indirizzo amministrazione, finanza e marketing - articolazione dei servizi informativi aziendali, oppure un diploma di analista contabile o «diplomi equipollenti a quelli indicati». Un concorso che aveva iniziato il suo iter burocratico a fine luglio, con la messa all'albo pretorio del bando di partecipazione. Su dieci partecipanti sono stati ammessi in otto. Di questi otto però alle prove scritte, si sono presentati solamente in tre, nessuno dei quali ha preso la sufficienza negli scritti.

