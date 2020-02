Torna lo Sbaracco nel centro storico

CASALMAGGIORE (14 febbraio 2020) - Confcommercio sta organizzando per sabato 14 e domenica 15 marzo una nuova edizione dello «Sbaracco» a Casalmaggiore: negozi aperti con esposizioni anche all’esterno delle vetrine per offrire promozioni sugli indumenti invernali e altre tipologie di prodotti, ma anche tante altre occasioni per rendere più accattivante la passeggiata in centro. «Stiamo raccogliendo le adesioni dai commercianti», riferiscono Giulio Adami, referente Confcommercio per il Casalasco, e Roberta Zardi dell’ufficio di Galleria Gorni. «C’è tempo sino a giovedì 20 febbraio per aderire — precisa la Zardi —. Passerò io direttamente nei negozi oppure chi fosse interessato può venire qui in ufficio».

