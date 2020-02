Investita, gamba fratturata e ricovero

CASALMAGGIORE (13 febbraio 2020) - Ha rimediato la frattura di una gamba ed il ricovero all’ospedale Oglio Po di Casalmaggiore la 47enne ciclista di nazionalità ucraina, investita stamattina mentre attraversava la provinciale Asolana all’altezza delle strisce pedonali in prossimità della rotatoria Conad, lungo via Beduschi, un punto in cui in passato si sono verificati episodi analoghi. La donna è stata urtata da una Lancia Y condotta un'altra 47 enne residente a Rivarolo del Re, che procedeva in uscita dalla rotonda con direzione rotonda Po. I rilievi sono stati eseguiti da una pattuglia della polizia stradale di Casalmaggiore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI E FOTO