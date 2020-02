Nuvola ha finalmente una casa, adottata dopo 13 anni in canile

CALVATONE (13 gennaio 2020) - Ha trascorso 13 anni della sua vita sempre in canile, finché non ha trovato qualcuno che ha deciso di adottarla. Nuvola, questo il nome della cagnolina protagonista di questa storia, adesso ha una casa vera.

La bella notizia giunge dal canile di Calvatone che ha visto la realizzazione di una adozione davvero emozionante. «Qualche giorno fa la nostra ospite storica Nuvola - raccontano al canile in un post su Facebook che sta facendo furore via social - ha finalmente trovato la sua famiglia. Ha dovuto sopportare 13 anni di canile. Pensate... più di 4.500 giorni... Noi abbiamo sopperito a tutte le sue mancanze, amandola e curandola come ogni nostro cane. Ma una famiglia è una famiglia! E finalmente ecco che sono arrivati Stefano e Francesca, nostri adottanti con la A maiuscola». Due ragazzi speciali, perché adottano solo cani anziani o cani invisibili.

