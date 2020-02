Cultura della legalità: carabinieri nelle scuole

SABBIONETA (13 febbraio 2020) - Continua incessante lo sforzo dei militari del Comando Provinciale Carabinieri di Mantova sull’attuazione dei periodici incontri con gli alunni delle scuole della provincia, in particolare nella bassa mantovana, nel territorio della Compagnia Carabinieri di Viadana, dove i militari organizzano con frequenza incontri nei vari istituti scolastici per affrontare vari temi relativi alla cultura della legalità.

Nella mattinata di martedì, presso “Palazzo Forti” a Sabbioneta, il Comandante della Compagnia di Viadana e il Comandante della Stazione di Sabbioneta hanno incontrato le classi terze della scuola secondaria di primo grado del paese, nell’ambito del progetto promosso dal Comando Generale dell’Arma che come ogni anno promuove la formazione della “cultura della legalità” nelle scuole. Un incontro intenso e profondamente sentito da ambo le parti, che ha suscitato agli alunni tanta curiosità sul mondo dell’Arma, e ha permesso invece ai militari di sottolineare ancor di più quanto i principi della legalità debbano guidarci per l’intero cammino della nostra vita. Gli incontri, già cominciati nel mese di novembre presso i vari istituti di Viadana, e che riscuotono particolare successo anche agli occhi di insegnanti e genitori, sono un utile strumento per avvicinare ulteriormente la popolazione alla figura del carabiniere e per rendere più agevole il contatto del cittadino con le forze dell’ordine.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO