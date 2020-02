Incendio, carabiniere fuori servizio salva due persone

BOZZOLO (12 febbraio 2020) - Verso le ore 8 di stamattina stava transitando libero dal servizio con la propria autovettura nei pressi di via Mantova, quando il maresciallo comandante della Stazione carabinieri di Bozzolo ha notato una colonna di fumo alzarsi da un’abitazione. Immediatamente e senza esitazione, il sottoufficiale ha accostato e si è precipitato sul retro della casa, da dove proveniva il fumo. Sul retro infatti si stava sviluppando un pericoloso incendio all’interno del box dell’abitazione, tra bidoni di plastica e vecchi mobili. Molto vicina alle fiamme, era presente anche una bombola di gpl, e il maresciallo, resosi contro del pericolo, si precipitava all’ingresso dell’abitazione cercando di verificare se qualcuno fosse presente, urlando e suonando insistentemente in campanello. Il contestuale arrivo della proprietaria di casa, che giungeva con la propria autovettura, permetteva al militare di prendere le chiavi dell’abitazione e, una volta all’interno, di svegliare e far uscire la figlia della signora e il fidanzato, che stavano dormendo ignari di tutto quello che stava succedendo. Poco dopo, l’intervento dei vigili del fuoco di Viadana permetteva di spegnere le fiamme e domare l’incendio, mettendo anche in sicurezza la bombola prima che esplodesse.

