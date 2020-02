Musica, danza e poesia pensando a Francesca

CASALMAGGIORE (12 febbraio 2020) - Domenica 8 marzo saranno trascorsi tre anni da quando Francesca Cerati, ballerina di Casalmaggiore, perse la vita a soli 32 anni mentre faceva ritorno a casa da Parma, in un incidente stradale avvenuto lungo la tangenziale di Colorno. Per ricordare Francesca, venerdì 6 marzo alle 21, nel teatro Comunale di Casalmaggiore si svolgerà l’evento intitolato «In punta di piedi», che ha il patrocinio del Comune. Con una finalità benefica, perché il ricavato sarà devoluto all’Associazione MIA - Movimento Incontro Ascolto - Centro antiviolenza di Casalmaggiore. Protagonisti dell’appuntamento saranno il gruppo Dimensione Danza di Nilla Barbieri, dove Francesca iniziò a imparare a ballare, il gruppo Rodan di Camilla Negri, coprodotto da Artemis Danza, e il gruppo VocinArte con Resi Alberici alla voce, Enrico Fava al piano, Alberto Padovani e Raffaele Rinaldi, entrambi a voce e chitarra. Musica, danza e poesia a braccetto per una serata che promette tante emozioni nel ricordo di Francesca.

