Il Baluardo San Nicola verso una nuova vita

SABBIONETA (11 febbraio 2020) - Restituire un’adeguata fruibilità e un aspetto più consono al contesto monumentale della cinta muraria è l’obiettivo dell’intervento che prenderà il via lunedì 24 nell’area al piede del Baluardo San Nicola. Una zona attualmente adibita a parcheggio che però va decisamente risistemata. In tutto 81 mila euro di spesa (all’80% finanziati dalla Regione nell’ambito del Progetto AttrAct Sabbioneta) per un primo lotto che andrà anche a risolvere le situazioni di degrado in essere e a favorire una progressiva messa a sistema con la rete dei percorsi lungo le fortificazioni di Sabbioneta.

