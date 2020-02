Litiga nel locale di kebab e si scaglia contro i carabinieri, arrestato

VIADANA (10 febbraio 2020) - Litiga con un altro cliente in un locale di kebab e si scaglia contro i carabinieri che erano intervenuti per placare gli animi. I carabinieri di Viadana hanno arrestato un 57enne di origine moldava. Nel corso della lite tra l'arrestato e un connazionale, i due hanno anche provocato numerosi danni al locale e per questo motivo sono stati denunciati per danneggiamento. Il 57enne verrà processato per direttissima.

