Ubriachi al volante, via 4 patenti

CASALMAGGIORE (9 febbraio 2020) - Sono ancora troppe le persone che si mettono al volante dopo aver alzato il gomito. Prova ne sia il fatto che venerdì sera due pattuglie della Polizia stradale di Casalmaggiore, nel corso di un servizio svolto in città e nelle zone vicine, hanno ritirato quattro patenti per guida in stato di ebbrezza. Tutti uomini, con età comprese tra i 25 e i 55 anni: tre residenti nel territorio, uno di passaggio, proveniente da fuori Regione. Da sottolineare che i tassi rilevati dall’etilometro erano tutti decisamente superiori al limite massimo consentito, che è di 0,5 grammi per litro di sangue, sconfinando già nella qualificazione di reato, dunque nell’illecito penale con informativa all’autorità giudiziaria, in quanto superiori agli 0,8 grammi per litro. Nelle rilevazioni effettuate si sono riscontrati valori fino a tre volte il limite.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO