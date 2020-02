Amurt, "Venti pozzi per vincere la grande sete"

VIADANA (8 febbraio 2020) - Lisa, Andrea e Cosimo stanno preparando le valigie per la nuova missione di Amurt Italia in Burkina Faso. I tre volontari di Amurt Viadana saranno in Africa a fine mese per visionare lo stato e la crescita dei progetti già avviati negli anni precedenti nel villaggio di Bissiri (dove nel tempo è stata costruita una clinica dispensario), far partire un progetto agricolo a sostegno della comunità locale e una scuola media. Il viaggio sarà occasione per valutare la possibilità di ampliare il progetto con la costruzione della scuola elementare.

Ma l’obiettivo più urgente, ora, è quello di combattere la grande sete. «C’è una grave crisi idrica — spiega il presidente Cosimo de Cillis — che sta mettendo a repentaglio la sopravvivenza di diverse comunità: dopo varie richieste di intervento Amurt si è attivata per realizzare un progetto che va a soddisfare i bisogni di oltre 50 mila persone tramite la costruzione di 20 pozzi. Questo viaggio serve per coordinare e dare il via alla costruzione dei primi 10 pozzi.

