La svolta, Anpana commissariata

CALVATONE (7 febbraio 2020) - Grazie ad un fatto avvenuto nei giorni scorsi, potrebbe arrivare ad una svolta in tempi più rapidi del previsto la tribolata vicenda di cui sono stati protagonisti le scorse settimane il canile rifugio e il Centro recupero animali selvatici situati all’interno del Parco Rifugio la Cuccia e il Nido di Calvatone. Si ricorderanno le polemiche nate dopo che l’amministratore unico de «La Cuccia e il Nido» Srl ha deciso di non rinnovare la concessione per la gestione delle strutture all’Anpana, alla scadenza fissata al 28 aprile. La novità è che l’ispettore regionale della Lombardia di Anpana, Massimo Mausoli, ha revocato il consiglio direttivo dell’Anpana Cremona, formato da quattro persone, e ha nominato commissario straordinario la commercialista Rosella Azzoni di Solarolo Rainerio, alla quale sono stati conferiti tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione riferiti alla sezione territoriale, fino alla conclusione del suo mandato.

